L’ex rossoblù Bruno Capra, compagno di Pavinato nel Bologna Scudettato del 1964, ha ricordato l’amico e collega scomparso pochi giorni fa sulle pagine del Carlino:

“Pavinato è stato il capitano dello scudetto, il nostro capitano. Ma la fascia al braccio prima di lui l’ho indossata io e anche se parliamo di due-tre partite in tutto, è storia. Mirko, inoltre, aveva una grande stima di me e mi diceva sempre che per lui ero il miglior terzino d’Europa”.