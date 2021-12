Cappioli: ” Mourinho ha personalità e carisma, sa come vincere. A Bologna stagione bella e intensa”.

Massimiliano Cappioli, ex centrocampista della Roma con una breve parentesi anche in rossoblù, in un intervista rilasciata pochi giorni fa, ha parlato della Roma e del prossimo confronto tra le sue due ex squadre.

"Mi piace, sì. Ha avuto un ottimo inizio, poi qualche difficoltà, ora si sta riprendendo e sta ottenendo altri risultati importanti. È una squadra forte, ma per fare un ulteriore passo in avanti serve qualcosa in più come richiesto dallo stesso allenatore. Servono quantità e qualità per completare al meglio questa squadra. Lui sa come si fa per vincere, 25 titoli non si vincono per caso. Mourinho ha personalità, carisma, esperienza, sa come plasmare un gruppo per portarlo alla vittoria. Va seguito e accompagnato. A Roma non si è vinto tanto nella storia, si deve cambiare questo fatto. E con lui è possibile".