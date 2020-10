Caponetti: “Domani credo vincerà la Lazio. C’è un giocatore del Bologna che…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Riccardo Caponetti ha raccontato come arriva la Lazio alla partita di domani sera contro il Bologna:

“C’è tanta carica nell’ambiente per la vittoria contro il Borussia Dortmund per 3-1 in Champions League. Per capire meglio chi giocherà domani si deve attendere la fine della rifinitura che sarà tra circa un’ora. Sicuramente non ci sarà Milinkovic-Savic per una botta ricevuta martedì, il ragazzo andrà massimo in panchina. Esordirà Reina in porta e questo è importante perchè farà riposare Strakosha. Sono tornati in gruppo Lazzari ed Escalante che sono recuperi importanti”.