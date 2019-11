Capitan Dzemaili salva il Bologna

Il Bologna pareggia in extremis 2-2 contro il Parma, dopo aver rischiato grosso. I rossoblu portano dunque a casa un pareggio importante, che perlomeno smuove la classifica. I padroni di casa hanno riacciuffato gli ospiti due volte, prima con Palacio sul finire del primo tempo e poi con Blerim Dzemaili addirittura al 95′: fantastica la perla del centrocampista svizzero che, quando ormai le speranze sembravano svanite, ha fatto letteralmente esplodere di gioia tutti i tifosi rossoblu.

Prima rete stagionale per il capitano del Bologna, che timbra finalmente il cartellino dopo 11 presenze. Mihajlovic ha scelto di mandarlo in campo da titolare al posto di Poli, e la sua decisione è stata ripagata alla grande. Il numero 31 ha tirato fuori un bolide dei suoi, che non ha lasciato scampo a Sepe. Dzemaili ha proprio scelto il momento migliore per segnare il suo primo in questo campionato.