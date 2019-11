Caos Var: previsto un incontro tra arbitri e squadre

Siamo ormai arrivati al limite. Rispetto alla scorsa stagione, il Var e le nuove regole stanno creando sempre più confusione: ad ogni giornata di campionato ci sono nuove polemiche, i dubbi non finiscono mai. Il regolamento è sempre meno chiaro, e gli addetti ai lavori non sanno più a chi appellarsi. E’ quindi necessario un nuovo incontro di aggiornamento, poiché evidentemente quello fatto ad inizio stagione non è bastato. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, infatti, è previsto un confronto a breve tra le autorità e le squadre del massimo campionato.

Durante la sosta per le nazionali, il presidente della Figc Gabriele Gravina incontrerà il presidente dell’Aia Marcello Nicchi ed il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli. Insieme a loro, ovviamente – in una giornata aperta anche ai media – ci saranno tutti gli arbitri di Serie A, ma anche le squadre italiane: ciascuna società sarà rappresentata dai rispettivi dirigenti, allenatori ed anche dagli stessi capitani.