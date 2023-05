Caos Spal, Tacopina: “Aggredito dagli ultras. Non so se resterò”

Sono lontani i ricordi di Joe Tacopina presidente rossoblù, con tanto di promozione, simbolo recintato per evitare di calpestarlo, popolarità alle stelle rispetto al meno teatrale Joey Saputo . Ma il tocco magico di Joe sembra aver avuto uno stop con la retrocessione in Serie C della sua Spal .

La sconfitta interna nel derby con il Parma ha sancito la matematica retrocessione degli spallini, con tanto di contestazione in tribuna da parte dei tifosi e con Joe che ha risposto con il dito medio. Gli animi si sono surriscaldati, tanto che Tacopina ha raccontato di essere stato avvicinato da un gruppo di ultras il giorno successivo quando si trovava in palestra: "Mi trovavo in palestra e si è avvicinato un ultras che mi ha insultato, io ho risposto ed è nata una discussione ma sono arrivati altri tifosi e la tensione è salita. Mi hanno insultato e minacciato, ed è inaccettabile". Un episodio che mette in dubbio la permanenza di Taco alla guida del club: "Questa aggressione mi ha fatto male e sto seriamente valutando se rimanere alla Spal".