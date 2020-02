Canigiani (marketing Lazio): “Sui tifosi ospiti non abbiamo indicazioni”

Mentre il Governo è riunito per decidere se prolungare le misure restrittive per un’altra settimana, i tifosi rossoblù si chiedono se sarà aperta la trasferta di oggi a Roma. D’altronde i tagliandi sono già stati acquistati e qualche tifoso si è già messo in moto. Il direttore marketing della Lazio Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione a Lalaziosiamonoi. Al momento non ci sono indicazioni:

“Tifosi ospiti? Non ci sono indicazioni, quindi penso che a questo punto saranno presenti“, le parole del dirigente.