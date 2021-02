Caniato: “Vittoria importante per una classifica che preoccupava. Attenzione al Benevento”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Franco Caniato per commentare la prestazione del Bologna vincente a Parma per 0-3. Ecco le sue parole:

“Il risultato di ieri era importante perché la classifica preoccupava. Con questo non dico che siamo già salvi, ma aver vinto a Parma aiuta. Ieri si è notato come il Bologna sia una squadra in salute che fan ben sperare anche in vista della partita di venerdì contro il Benevento, una squadra che ha gli stessi punti dei rossoblù in classifica e con un allenatore che forse non si è fatto capire qui a Bologna”.