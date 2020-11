Caniato: “Crotone poca cosa, Bologna in giornata no, ma la vittoria…”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Franco Caniato che ha parlato del Bologna vincente ieri contro il Crotone, di Orsolini, Barrow e dell’imbattibilità. Ecco le sue parole:

“Dopo la Sampdoria, un’altra vittoria importante che dà ossigeno e uno slancio in classifica dopo una partenza non perfetta. Era una partita da vincere ed è stato fatto, anche se la prestazione non è stata entusiasmante. Ieri il Bologna è stato anonimo, ma ci sta una giornata no. Si arrivava da una brutta eliminazione in Coppa Italia e la squadra ha reagito”.