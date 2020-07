Caniato: “Bologna sgonfio, Sassuolo squadra davvero forte”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, il caporedattore del Resto del Carlino, Franco Caniato, ha analizzato la sfida di ieri del Bologna. Il giornalista è partito dalla squalifica a Mihajlovic per analizzare prima la sfida con il Sassuolo, per poi chiudere dicendo la sua sulla stagione in generale dei rossoblu. Ecco le sue parole.

“Mihajlovic si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo. Il giudice sportivo ha solo applicato il regolamento. Con il silenzio degli stadi, queste parole di troppo vengono sanzionate sempre più spesso. Penso sia giusto segnalare questi atteggiamenti. Arbitrare il Bologna è abbastanza facile. Una squadra giovane a cui basta gestire la gara con alcuni cartellini, magari un paio di troppo. Credo che la squalifica di Sinisa sia dovuta ad una serie di piccoli errori che poi ti fanno esplodere nel finale di partita”.