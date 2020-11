Campione: “Mi fido di Mihaijlovic. Saputo? Non parla da troppo”

Dopo l’eliminazione di ieri sera in coppa contro lo Spezia, il collega Manfredi Campione ha espresso il suo punto di vista sul momento del Bologna:

“Brutta sconfitta che pesa, vista l’eliminazione in coppa. Com’è maturata lascia amaro in bocca. Argomento e competizione in meno, uscire significa che l’unico obiettivo rimane arrivare a sinistra in classifica. La colpa principale è dei giocatori, si poteva e si doveva vincere. Domenica bisogna portare a casa i tre punti contro il Crotone per cancellare questa brutta sconfitta”.