Campione: “Vignato impressionante. Il Bologna gioca un grande calcio”

"Mihajlovic ha messo in campo una squadra propositiva, più offensiva. Buona prestazione, ha permesso a giocatori che giocano meno di mettersi in mostra. Vignato? Ha fatto una gara impressionante. Mi ha sorpreso non solo la parte offensiva, ma anche il recupero su Vlahovic a fine gara in campo aperto. Il Bologna ha trovato una valida alternativa a Soriano nel ruolo di trequartista. Ieri i rossoblù sono stati belli da vedere per la qualità dal centrocampo in su. Sono tanti anni che non vedo giocare il Bfc così in maniera chiara, ha dei limiti ma si vede un gran bel calcio".