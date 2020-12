Campione: “Spezia e Torino potevano essere due vittorie. Sul valore del Bologna…”

Ospite della prima edizione di Sportoday, Manfredi Campione ha fatto il punto sul Bologna all’indomani della partita di Torino. C’è la soddisfazione per aver affrontato con il giusto atteggiamento due partite insidiose con molte assenze, ma anche il rammarico per non aver portato a casa 6 punti. Queste le sue parole:

“Le ultime due partite del Bologna contro lo Spezia e il Torino potevano essere due vittorie. C’è rammarico per non aver portato a casa i 3 punti in entrambe le gare. Peccato, erano alla portata. Ora guardando indietro rimangono di più i 4 punti persi che i due ottenuti. Il Torino ieri è stato impalpabile, i rossoblù l’hanno ripresa con Soriano ma potevano anche vincerla. I tempi ravvicinati dei due match non hanno aiutato, considerato che il Bologna ha poche alternative da schierare.”