Campione: “Si attende Skov Olsen per domenica”

“In questa giornata di pausa abbiamo capito alcune dinamiche riguardanti i giocatori in uscita. La rosa va sfoltita per lavorare in maniera ottimale. Ci sono delle difficoltà e molte potrebbero concludersi ad agosto, è una fase dove il mercato va a rilento. Krejci ha rifiutato lo Sparta Praga, così come Donsah e Nagy hanno rifiutato la Turchia, per quest’ultimo la soluzione Lecce non è così concreta. Per Falcinelli non è facile trovare una sistemazione. Sono operazioni che potrebbero concludersi a fine mercato.”

