Campione: “Schouten è del Bologna. Santander? Potrebbe andare in Cina”

Il giornalista Manfredi Campione, intervenuto durante la trasmissione Sportoday, ha fatto il punto sul calciomercato del Bologna. Queste le sue parole:

“Il primo obiettivo del Bologna è quello di arrivare al raduno con l’80% della rosa già completa. Mercato? Sembrava fosse tutto fatto per il passaggio in rossoblù di Tomiyasu e invece il giapponese si è preso del tempo per riflettere. Per quanto riguarda Schouten credo sia una trattativa conclusa, è un calciatore felsineo. Top player? Potrebbe arrivare un giocatore di alto livello. Ma dipende molto anche dalle uscite.”