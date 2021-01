Campione: “Sanabria e Swiderski obiettivi per l’attacco. Pato? Cedo alla tentazione”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per parlare del Bologna e del mercato rossoblù. Ecco il suo commento:

“La società non ha la smania di voler trovare un attaccante, ma vuole accontentare Mihajlovic. Sanabria rappresenta un’opportunità per il Bologna, il Betis vuole monetizzare di più dal giocatore ed è disposta a inserire il riscatto e non l’obbligo nel prestito. Il giocatore scade a giugno 2022 e per questo motivo il Bologna spera di abbassare le richieste del club spagnolo. Non è un bomber e in carriera non credo abbia mai raggiunto la doppia cifra. Swiderski è un altro nome che si è fatto, è un giocatore del Paok che per caratteristiche ed età si avvicina a Sanabria, ma negli ultimi anni ha segnato di più e probabilmente la tentazione su di lui è più grande perché si cerca chi il gol ce l’abbia nelle corde”.