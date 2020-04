Campione: “Ripartenza? Tra un mese mi sembra troppo presto”

Intervenuto a Sport Today, Manfredi Campione ha discusso del taglio di stipendi dei giocatori di A: “Sì è trovata una linea guida, che prevede il taglio di un terzo dello stipendio cancellato qualora il campionato non ripartisse e un sesto se invece si tornasse a giocare. È un punto di partenza da cui i club cominceranno a trattare per poi trovare l’accordo con i propri interessati. Lo scenario di stipendi e ripartenza dei campionati, rimane il tema fondamentale per lo sport e per il calcio nello specifico. Sono due presupposti per la sopravvivenza di molti club, piccoli e medi. C’è tanta voglia di ripartire e la UEFA spinge in quella direzione”.

