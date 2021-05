Campione: “Resto con Mihajlovic, deve terminare il lavoro. Soriano? Fondamentale”

Nell'edizione serale di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per analizzare il prossimo impegno di campionato del Bologna contro l' Udinese , di alcuni singoli, di Mihajlovic e dello stadio. Queste le sue parole:

"Contro l'Udinese in difesa mi aspetto una formazione abbastanza simile a quella vista contro la Fiorentina. Dubbi a centrocampo con il ritorno di Schouten dopo la squalifica e non è facile capire quali saranno le scelte di Mihajlovic. Se, ad esempio, riproporrà Soriano a centrocampo con Vignato trequartista. Mi diverte l'idea che Gotti non sappia che tipo di Bologna si troverà di fronte. L'Udinese è una squadra molto fisica che alterna anche una discreta tecnica e le scelte viste domenica scorsa potrebbero essere vincenti".