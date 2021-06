Campione: “Per Lyanco non è fatta ma c’è ottimismo. Miha? L’avrei cacciato, ma ora va sostenuto”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Manfredi Campione ha parlato del mercato del Bologna , con il nome di Lyanco che è in pole position per la difesa. Per il giocatore non è ancora fatta, ma l'obiettivo è quello di chiudere nei prossimi giorni, con le parti a stretto contatto:

"I due anni sottotono di Lyanco a Torino hanno ridimensionato il valore del giocatore. Il difensore vuole andare via dall'ambiente granata e preferirebbe tornare in rossoblù, dove ritroverebbe Mihajlovic che lo ha fatto esprimere al meglio. E' il primo nome per la difesa del Bologna al momento, ma non è ancora fatta. Anche lui sta dando una grande mano per provare a tornare qua, e questo rende ottimisti per la buona riuscita dell'operazione. Cifre? Il club rossoblù punta a starea il più basso possibile: la base è circa 5/6 milioni, non si vuole arrivare a 10. C'è fiducia di chiudere in tempi stretti".