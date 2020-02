Campione: “Non sempre vendere il proprio giocatore migliore fa male, serve però continuità”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Manfredi Campione ha parlato approfonditamente della sitauzione tra Bologna e Juventus per Orsolini: “Orsolini–Juventus? L’accordo tra le parti è un semplice accordo verbale di prelazione. Nel senso che se mai il Bologna decidesse di vendere Orsolini, la Juventus sarebbe il primo interlocutore. O al contrario se arrivasse al Bologna un’offerta dall’estero per Orsolini, la Juventus avrebbe il diritto di pareggiare l’offerta e a parità di soldi offerti, i rossoblu tratterebbero prima con i bianconeri. Nell’articolo del Corriere di Torino invece si parla di un accordo a cifre già definite. Dalla società rossoblu queste voci vengono respinte. Mi sembra si stia parlando troppo di una cosa non concreta. Tra quattro mesi ci sarà la verifica di quanto è stato detto. Orsolini in questo girone di ritorno può fare molto bene e in questo senso quasi sicuramente la valutazione del giocatore potrebbe crescere ulteriormente rispetto ai 26 milioni che attualmente sarebbero stati pattuiti. Vendere il giocatore migliore non sempre è negativo, vedi il Cagliari con la cessione di Barella. Servirà però eventualmente un’alternativa. Aggiungo che il Bologna deve dare continuità ed evitare di cambiare nuovamente la rosa nella sua quasi totalità”.

Scheda 1 di 4