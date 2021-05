Campione: “Non faccio un processo al Bologna. Mercato? Serve uno alla Di Vaio”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Manfredi Campione che ha commentato la stagione del Bologna e cosa serve a questa squadra per migliorare. Ecco le sue parole:

"Non faccio un processo al Bologna e quindi ai giocatori, a Mihajlovic e alla società per quest'ultime partite. Gli episodi collegati alle necessità condizionano i risultati. Per esempio il Cagliari ha fatto 14 punti nelle ultime 6, quasi la metà di quelli ottenuti in tutto il campionato. Ieri due episodi, su due errori di singoli, hanno condizionato la partita. Il Bologna poteva fare anche 52 punti, che li ha nel suo potenziale, ha perso 6 punti con Genoa e Benevento e poteva essere a 52 a due giornate dalla fine. Il Genoa è la squadra che gioca il calcio peggiore in Serie A, ma chi si trova a rincorrere e lotta per un obiettivo è normale che faccia più punti".