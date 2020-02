Campione: “Mihajlovic potrebbe esserci stasera”

Intervenuto da Roma, l’inviato di E’Tv Manfredi Campione ha parlato della situazione in casa Bologna a poche ore dal match contro la Roma. Si parte dalla possibile presenza di Sinisa Mihajlovic, dimesso stamattina dal Sant’Orsola.

“C’è la possibilità che Sinisa possa esserci, non ci sono certezze e siamo nel campo delle impressioni. Lui ha qui la sua famiglia e le probabilità che arrivi ci sono, anche per passare il weekend nella capitale. Si rimane comunque con il condizionale, ancora non trapelano certezze. E’ chiaro che Mihajlovic sa sempre toccare le corde giuste della squadra e la sua presenza sarebbe un valore in più importante. C’è da dire che la serata è fredda nonostante in giornata ci sia stato il sole”.