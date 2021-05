Campione: “Mihajlovic ha perso credibilità. Ecco chi mi piacerebbe al suo posto”

"Tra le opzioni dell'Inter per sostituire Conte c'è anche Mihajlovic che sembra pronto ad accettare qualsiasi offerta di squadre di fascia superiore al Bologna. Mihajlovic parla sempre prima, al posto che restare zitto. L'imprevedibilità mi piace, ma lui ha esagerato e non mente mai come fanno altri allenatori in modo saggio. Lui aspetta e spera in una grande occasione, il problema è che ha fatto un campionato mediocre e non se la merita. Alla fine credo che rimarrà, ma ormai è compromessa la credibilità di ciò che dice sia nei confronti della piazza che della squadra".