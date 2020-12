Campione: “Mihajlovic ha dato il suo benestare per Inglese. Sulla formazione di domenica…”

Intervenuto all’interno della seconda edizione di Sportoday, Manfredi Campione ha fatto il punto sulla situazione in casa Bologna, soprattutto sulla formazione, in vista del lunch match di domenica, e sull’operazione che potrebbe portare Roberto Inglese in rossoblù a gennaio. Queste le sue parole:

“Formazione? Domenica contro il Torino potrebbe giocare Denswil dal primo minuto a sinistra. Ha recuperato definitivamente dal suo problema fisico e torna a disposizione di Mihajlovic. E’ la prima volta che sono contento di vederlo in campo, viste le numerose assenze che condizionano il rendimento della squadra. Porta? Ad oggi il favorito è Da Costa, ma c’è il dubbio Ravaglia. Mercoledì a La Spezia è stato tenuto a riposo perchè aveva un problema alla caviglia. Credo che sia stato dispiaciuto anche Sinisa per non averlo fatto giocare subito dopo la Roma, non ha avuto modo di smaltire la scoppola.”