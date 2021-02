Campione: “Mihajlovic credo rispetterà il contratto, Saputo non ha chiesto una valutazione del Bologna”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Manfredi Campione ha parlato del futuro della panchina del Bologna, del contratto di Mihajlovic, e dei rumors su un possibile advisor per la cessione del club. Si parte però dalla squadra:

“Medel è mancato soprattutto nel girone d’andata. Vista la partenza di Bani e l’assenza del cileno, è mancato un tassello in difesa, è stato necessario spostare Tomiyasu in mezzo, anche se il giapponese gioca meglio nel ruolo di terzino. Medel può dare una gran mano, sia in difesa che a centrocampo. Venerdì mancherà Svanberg: Medel potrebbe tornare utile, ma visti i pochi allenamenti sulle gambe, difficilmente giocherà conto il Benevento. Piuttosto Poli, che avrà un po’ il dente avvelenato nei confronti di Inzaghi, facendo parte dello zoccolo duro di quel Bologna che ha rischiato la retrocessione”