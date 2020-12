Campione: “L’Inter ha qualità e fragilità. Soriano finto attaccante? Dico che…”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione, bloccato a casa a causa della neve, e ha parlato di Inter e Bologna che si affronteranno nel prossimo turno di campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

“L’inter, ieri, ha fatto vedere le sue grandi qualità e le sue fragilità. È una squadra che deve ancora trovare il passo giusto in campionato, ma ieri ha vinto una partita molto importante che la porta a 5 punti in classifica e fa riaprire il discorso qualificazione che sembrava incredibilmente chiuso. Vedere l’Inter fuori dall’Europa è impensabile per quello che hanno investito. È la società che ha fatto la squadra più completa della Serie A, è superiore alla Juve ed è la candidata a vincere lo scudetto. Ha dei problemi, però, la coppa può pesare e in alcuni giocatori si può far sentire. Hanno comunque tante alternative in panchina, ieri ha giocato Darmian e contro il Bologna ci sarà Hakimi che è probabilmente il miglior acquisto della Serie A”.