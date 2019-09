Campione: “L’attaccante di domenica? Io sceglierei Palacio”

Ospite ai microfoni di Sport Today, Manfredi Campione ha detto la sua riguardo la situazione di Mihajlovic, che oggi è rientrato in ospedale: “Si sapeva che Mihajlovic sarebbe andato e venuto. In casa Bologna si naviga un po’ a vista, si continua ad organizzarsi volta per volta, ma si lavora con tranquillità. Oggi ricomincia la gestione a distanza della squadra. Direi che nella sfortuna stia andando bene. Penso che nonostante tutte le difficoltà del caso, messo anche che Brescia sia una trasferta scomoda, si potrà preparare la partita al meglio. Si possono fare punti anche là.”

Scheda 1 di 8