“Si farà sentire l’assenza di Danilo, è l’uomo di riferimento del reparto difensivo. E’ colui che aiuta Denswil a sgrezzarsi. E’ un’assenza che potrebbe perdurare per cinque partite e peserà, già a partire dal Brescia. Al Brescia manca Balotelli, io credo che il Bologna abbia i numeri per fare il colpaccio, perchè comunque sarebbe una vittoria in trasferta. 7 punti in 3 partite sarebbe quasi il massimo. La piazza è calda e il Brescia è una squadra ostica.”

Scheda 1 di 5