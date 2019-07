Campione: “L’addio di Pulgar? Potrebbe tramutarsi in una occasione per il Bologna”

“Le dichiarazioni di Pulgar hanno complicato la situazione. Non è sicuramente bello che abbia parlato di salto di qualità. Adesso è più chiaro a tutti che lui voglia lasciare Bologna. Diventa però una grande occasione anche per il Bologna, più che per il ragazzo. La società ha provato a convincere il procuratore, ma non c’è stato verso. Pulgar potrebbe andare in una squadra di metà classifica di Premier League, che avrebbe sicuramente grandi possibilità economiche. Per quanto riguarda squadre più blasonate, invece, non ci sono ancora state offerte concrete. Ci sono West Ham e Villarreal. Ora però, oltre al giocatore da affiancare a Pulgar, si cerca anche il sostituto. Ci saranno 12-15 milioni di euro in più, ma il problema serio sarà aspettare la sua decisione. Hendrix e Dominguez? Non so se con loro due si migliori rispetto a Pulgar”.

