Campione: “La rosa lunga del Bologna può fare la differenza. Stadio? Grande notizia”

Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, Manfredi Campione ha parlato delle ultime news in casa rossoblu. Il giornalista ha iniziato parlando del lavoro in campo a Casteldebole e dell’accordo per il restyling dello stadio Dall’Ara. Si è discusso anche delle partite in chiaro e del sogno Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

“Uno dei pochi elementi positivi della ripresa è il recupero di tutti gli effettivi da parte delle squadre. Il Bologna ha una panchina molto lunga, più lunga di tante squadre di media fascia. Questo può essere un elemento molto positivo nella ripresa. Giocare tante partite in poco tempo fa sì che avere una rosa lunga, può aiutare. Inoltre con i cinque cambi si può sfruttare al meglio la qualità delle proprie riserve. Il sogno è una ripartenza sulla scia della conclusione dello scorso anno”.