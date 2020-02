Campione: “La formazione sarà condizionata dalla forma dei rientranti”

Punto sulla possibile formazione rossoblù con Manfredi Campione a Sportoday.

“Formazione? Credo che sarà condizionata dalla forma di quelli che si sono aggregati al gruppo questa settimana. In difesa Denswil e Tomiyasu terzini, Bani e Danilo in mezzo. A centrocampo Poli e Schouten con Soriano che sarà valutato per condizione fisica. Se darà garanzie ci sarà. In attacco se Sansone ha recuperato al 100% può partire titolare magari con Barrow vicino alla porta, se non ci fosse Sansone il tridente sarebbe lo stesso dell’ultimo periodo con Barrow-Palacio-Orsolini“.