Campione: “La Fiorentina non è un grande passo avanti per Pulgar”

“Domani il Bologna gioca la quarta amichevole del ritiro, a San Marino contro il Villarreal. Vedremo come andrà il centrocampo. Saranno due settimane intense sia in campo che fuori. Mercato? Senza più Pulgar serve un giocatore pronto. L’ideale era affiancargli un giocatore giovane come Dominguez. Ora invece cambiano i piani. Dominguez non convince per una questione di esperienza: Hendrix è una soluzione più pronta, ma non ha il consenso di tutto lo staff. Sarebbe fantastico arrivassero entrambi, ma bisogna anche tener conto del costo dei loro cartellini. Dipende da cosa vorrà fare Mihajlovic. C’è anche Prcic in ballo”.

