Campione: “Il Bologna ha fatto la sua partita. Juve più forte ma così è ingiusto”

Ha parlato ai microfoni di Sport Today, Manfredi Campione, uno dei pochi giornalisti presenti allo stadio per la partita di ieri. Il giornalista di è-tv ha analizzato la sfida tra Bologna e Juventus, parlando sia degli episodi controversi, sia dei protagonisti in campo, raccontando anche cosa si vive all’interno dello stadio in questa riprese. Ecco le sue parole.

“Dal punto di vista fisico, il Bologna ha retto molto bene l’impatto dei 90 minuti. Ha fatto quello che sapeva fare, ha provato ad imporre il proprio gioco. I rossoblu sanno fare questa tipologia di partita ed è giusto che ci abbia provato. La Juventus si è dimostrata la squadra superiore e nei 90 minuti ha legittimato la propria superiorità, non è questo però il modo giusto di vincere. I rossoblu han mostrato comunque ottime cose e può diventare una mina vagante nella ripartenza”.