Campione: “Ieri serata bellissima. Infortunio Tomi? Con Mbaye caschiamo bene”

Intervenuto nella puntata odierna di Sport Today, Manfredi Campione ha parlato della serata per il compleanno del Bologna: “Una serata bellissima, una festa coi fiocchi. Un modo anche nuovo di festeggiare. Una sorta di raduno delle leggende degli ultimi 30 anni di Bologna calcio. È stato il modo migliore per ognuno di noi per salutare quei giocatori che ci hanno emozionato. Non c’è un giocatore che ho rivisto più volentieri. Sono molto legato, personalmente, alla storia recente, quindi sicuramente Baggio, Signori e Kolyvanov. Sono le facce del Bologna più forte che abbiamo ammirato di recente. Quando il Bologna di Gazzoni fece sognare la curva. Per tornare a quei livelli bisognerà aspettare ancora, servono budget e strutture che per ora non appartengono al Bfc.”

Scheda 1 di 4