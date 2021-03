Campione: “I giocatori vanno responsabilizzati di più. Antov? Buona prestazione”

Nella prima edizione di Sportday è intervenuto Manfredi Campione per commentare il momento del Bologna, dal mancato salto di qualità contro il Cagliari alla prossima sfida contro il Napoli. Queste le sue parole:

“La prestazione del Bologna a Cagliari è stata parecchio brutta e chiaramente la presenza di Mihajlovic a Sanremo è passata per inopportuna. Se, invece, i rossoblù avessero proseguito la striscia di risultati utili consecutivi, il mister sarebbe passato come orgoglio nazionale. Il calcio è questo, fatto di episodi. Il Bologna, comunque, non riesce a superare questo gradino e ad andare oltre, questa è una costante. La cosa più bella di ieri sera è stata l’amicizia tra il mister e Ibrahimovic, davvero genuina”.