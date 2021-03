Campione: “Ecco i motivi di un’eventuale cessione di Orsolini. Su Lamela? Andrei cauto”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per commentare le dichiarazioni di Sabatini nell’intervista al Resto del Carlino ed esprimere un suo parere su Orsolini. Ecco le sue parole:

“L’intervista a Sabatini è molto bella e ci vengono dati diversi argomenti per i quali possiamo parlarne per mesi, fino alla fine dell’estate. Uno di questi riguarda Orsolini che di fatto è in vendita. Probabilmente è il giocatore che il Bologna sarebbe disposto a far partire con più leggerezza e questo lo dico per diversi motivi: credo che Orsolini abbia bisogno di un nuovo stimolo; penso anche che sia un giocatore da grande squadra e di questo ne sono convinto nonostante il suo rendimento a Bologna nell’ultimo anno; infine la sua riserva, Skov Olsen, sta cercando di dimostrare di poter essere all’altezza”.