Campione: “Domani servono i 3 punti. Scambio Calabresi-Faragò? Ci guadagna il Bologna”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Manfredi Campione ha fatto il punto sul momento in casa Bologna, in vista della partita di domani contro il Verona, parlando anche di mercato. Ecco le sue parole:

“Il Bologna domani sarà una squadra più completa, recuperano Skorupski, De Silvestri e Sansone. Il portiere polacco potrebbe partire quasi sicuramente titolare, Schouten e Svanberg giocheranno in mezzo, soprattutto per una questione di fisicità. Anche se Dominguez è in ballottaggio con lo svedese. Barrow torna titolare in attacco”.