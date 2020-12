Campione: “Contro la Roma si può fare risultato. Su Da Costa dico che…”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Manfredi Campione è intervenuto sulla situazione legata all’infortunio di Skorupski, su Angelo Da Costa che prenderà il suo posto e sulle prossime partite del Bologna, a partire da domenica contro la Roma.

“L’infortunio di Skorupski è l’ennesima brutta notizia dall’infermeria. Coincide con un momento in cui le cose per il portiere polacco stavano andando bene, a San Siro aveva giocato un’ottima partita. Stava recuperando le certezze che a inizio campionato non aveva e si era avvicinato alle prestazioni del suo primo anno a Bologna. Adesso bisogna valutare i tempi di recupero, per ora sembrano 3 settimane o un mese. Peccato, adesso il Bologna è atteso da un tour de force e quella attuale sarebbe una posizione di classifica perfetta per ripartire a gennaio. Firmerei per 6 punti in 4 partite.”