Campione: “Contro la Lazio partita aperta. Mihajlovic? Per me rimane”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione che ha parlato del prossimo impegno di campionato del Bologna contro la Lazio e di Mihajlovic. Ecco il suo commento:

“Valutare la Lazio è difficile perché ieri era contro il Bayern Monaco che è una squadra che ha vinto tutto ed è indistruttibile e invincibile. Ieri i tedeschi in mezz’ora hanno chiuso la partita con una superiorità tecnica impressionante rispetto alla terza forza del nostro campionato. Sabato mi aspetto una Lazio concentrata e convinta a voler consolidare la sua posizione in classifica. Credo che comunque la Lazio pagherà la partita di ieri, non sarà la solita squadra roboante, ma Inzaghi sarà bravo a compattare la sua squadra. “.