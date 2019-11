Campione: “Contro il Napoli occasione per fare il risultato. Ieri è mancato Soriano”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Manfredi Campione ha posto l’attenzione subito al prossimo incontro con il Napoli: “L’occasione di fare risultato a Napoli è davvero molto ghiotta. Gli azzurri sono in difficoltà, con una situazione molto delicata a livello di gruppo. Anche vero però che un leone ferito può essere sempre molto pericoloso. Sicuramente il Bologna di Mihajlovic ha mostrato maggior fatica a sfidare squadre chiuse, cosa che il Napoli non è. Azzurri che però segnano tanti gol e che possono diventare un vero incubo per la difesa del Bologna”.

