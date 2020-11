Campione: “Con la Samp l’imperativo è vincere. Medel non va rischiato”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per parlare del Bologna e come arriverà all’impegno di Marassi contro la Sampdoria:

“Il Bologna arriverà incerottato al match contro la Sampdoria, come spesso è capitato in questa stagione. Oggi riprenderà a lavorare Schouten e il Bologna è fiducioso di recuperarlo per domenica. Il Bologna recupererà 6 giocatori, 3 potrebbero essere aggregabili già per questo match e si tratta di Medel, Hickey e Schouten. Mentre per Poli, Sansone e Mbaye è più probabile un loro recupero per il Crotone, ma non è certo.