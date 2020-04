Campione: “Bologna favorevole alla ripresa ma solo se in sicurezza”

Tempistiche

Intervenuto telefonicamente a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Manfredi Campione ha fatto il punto della situazione sulla possibile ripresa del campionato:

“Più si allungano i tempi più diventa difficile per le federazioni apportare gli accorgimenti necessari per finire il campionato in sicurezza. I medici possono dare un contributo sulle indicazioni da utilizzare, se dal 3 maggio si può partire con gli allenamenti saremo in grado di stilare una bozza di calendario per chiudere il campionato”.