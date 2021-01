Campione: “Bologna, contro la Juve servono ritmi alti. Arnautovic? E’ complesso”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Manfredi Campione ha fatto il punto sul momento del Bologna, all’anti-vigilia del match con la Juve, e sul mercato. Tra i temi toccati anche Claudio Fenucci, eletto neo consigliere della Media Company e la vittoria della primavera a Empoli. Ecco il suo commento:

“Mi auguro che il Bologna domenica contro la Juve riesca a giocare per 95 minuti a ritmi forsennati. Affronta una squadra in difficoltà ma che ha comunque campioni che possono risolverla da un momento all’altro. Per contrastare la squadra di Pirlo serve giocare a ritmi alti, solo così li si può mettere in difficoltà”.