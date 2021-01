Campione: “Arnautovic primo obiettivo per giugno. Saputo vende? Una barzelletta”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Manfredi Campione ha fatto il punto sul momento del Bologna, alla viglia della partita contro il Milan, e sul mercato rossoblù, prossimo alla chiusura. Ecco il suo commento:

“Il Bologna è ancora interessato ad Arnautovic in ottica giugno. A Casteldebole ci credono, e faranno di tutto per portarlo qua a giugno. Il giocatore potrebbe spalmare il suo ingaggio su più anni, anche perchè in Cina prende cifre faraoniche. Al momento lo Shangai non lo libera e lui non può liberarsi in automatico. E’ un calciatore già affermato ed esperto e ha un profilo che manca a questa squadra. E’ una squadra di bravi ragazzi, e servirebbe un po’ più di malizia. In questo gruppo Arnautovic farebbe la differenza”.