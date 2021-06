Campione: “Accelerata per Bonifazi, ma non sarà l’unico. Seck? Indizio per un’uscita di Orso”

Nell'edizione odierna di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per fare il punto sul mercato in casa rossoblù, con due possibili colpi in arrivo per il Bologna : Kevin Bonifazi e Demba Seck dalla Spal :

"Il Bologna oggi è più convinto di chiudere la trattativa per Bonifazi. Le cifre dell'affare sono sui 7 milioni, in questa settimana i rossoblù potrebbero accelerare il colpo. L'operazione è avvallata anche da Sinisa Mihajlovic, anche se l'obiettivo numero uno era Lyanco. Non sarà il primo rinforzo che arriverà in difesa, con lui potrebbe arrivare anche Benatia. E' stata una decisione a sorpresa su Bonifazi, perchè sul giocatore c'erano anche Cagliari e Udinese. Dubbi? Bonifazi ha sempre ricoperto il ruolo di centrale nella difesa a 3, e poco in una linea a 4".