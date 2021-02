Campione: “A Parma sarà difficilissima. Vi spiego perché non rimpiango Bani”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per parlare del prossimo impegno del Bologna in casa del Parma e di Bani, ex di turno. Ecco il suo commento:

“Contro il Parma sarà una partita difficilissima. Entrambe le squadre giocheranno alla morte perché non possono perdere, ma chi avrà l’ansia saranno i gialloblù. Mihajlovic deve far capire ai ragazzi quanto crede in loro, al punto da rinunciare a Niang, quindi a un attaccante, e affidare a loro la responsabilità e le chiavi in mano di una stagione che decideranno loro che gusto avrà. Il Bologna che gioca a pieno regime con l’attenzione, la dedizione e la concentrazione che ha avuto contro il Verona può vincere la partita e lo dico serenamente perché partite facili in questo campionato non ce ne sono”.