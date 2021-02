Campione: “A Mihajlovic sta mancando la fame, serve un passo indietro. L’episodio del video è spiacevole”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Manfredi Campione per esprimere il suo punto di vista inerente all’espressioni di Mihajlovic sul pullman e la risposta di una parte dei tifosi tramite uno striscione. Ecco le sue parole:

“Non so come andrà a finire questa situazione e non faccio pronostici. Ciò che è certo è che da questo momento in poi, i crediti e i debiti da entrambe le parti si sono un po’ resettati. Mihajlovic si è conquistato un grande credito nei confronti della piazza e della società con una salvezza ottenuta in maniera roboante. La piazza ha risposto, la città pure dandogli la cittadinanza onoraria e anche la società aspettandolo e dandogli tutto il tempo necessario per recuperare, poi Mihajlovic si è presentato quando non era necessario e pericoloso per la sua salute”.