Campione: “Paz a Lecce è una sorpresa. Dijks? Ci sta la multa”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Manfredi Campione ha affrontato l’argomento ultimo giorno di mercato. Si parte dall’uscita di Paz:

“Per me Paz al Lecce è una sorpresa. Il Bologna ha colto una opportunità last minute, anche se coraggiosa perché la difesa è il reparto più bersagliato e anche domani è emergenza con l’assenza di Tomiyasu. C’è il recupero di Denswil, che forse ha portato il Bologna alla cessione di Paz. L’argentino era comunque in uscita, ci sarà una chance in più per Corbo in caso di bisogno”.