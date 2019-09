Campione: “Bologna approccio ingiustificabile. L’arbitro? Inconcepibile la…”

Intervenuto nella puntata odierna di Sport Today, Manfredi Campione ha parlato di Udinese–Bologna: “La partita di ieri non lascia appigli a cui attaccarsi per salvare la squadra. La fromazione è sembrata scarica anche sul piano fisico. Non ha mai dato la sensazione di poter recuperare il risultato. Il pronto recupero dopo la partita di Marassi non c’è stato. Con il senno di poi è facile parlare, però un turnover extra avrebbe quasi sicuramente aiutato. Poi ci sono i meriti dell’Udinese, che ha saputo chiudersi e togliere spazio ai migliori rossoblu. Gli esterni non hanno brillato, non hanno acceso la scintilla. La direzione arbitrale ha concesso molto al gioco fisico dell’Udinese che ha surclassato il Bologna.”

