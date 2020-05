Campionato Primavera verso lo stop, rossoblu proseguiranno gli allenamenti

Sembra sempre più vicino l’annuncio della chiusura definitiva del Campionato Primavera. Manca solo l’annuncio dell’ufficialità. Il club però è pronto a trovare soluzioni alternative per tenere insieme il gruppo e a far proseguire la stagione ai ragazzi, evitando di tenerli fermi fino alla prossima stagione.

Il responsabile del settore giovanile Daniele Corazza cercherà insieme al suo staff di far proseguire gli allenamenti del settore giovanile. L’obiettivo è lavorare il più possibile in gruppo, per quanto possibile. Alcuni elementi della primavera rossoblu saranno però aggregati alla prima squadra. Agli ordini di Mihajlovic oltre a Baldursson, ci saranno Ruffo Luci, Cangiano, Bonini e Juwara.

Fonte: Stadio.